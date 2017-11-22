الاتحاد الأوروبي: الحكم الصادر على ملاديتش إحقاق للعدالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى الاتحاد الأوروبي في الحكم الصادر على الجنرال الصربي راتكو ملاديتش بالسجن المؤبد من قبل محكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، دليلا على “تحقيق العدل وتكريسا لمبدأ عدم الإفراط من العقاب”.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صدر اليوم عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، أن ملاديتش، الذي أُدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإبادة الجماعية في سربرينتسا، كان “مهندس واحدة من أحلك الفصول المأساوية في البوسنة والهرسك، و كذلك في تاريخ أوروبا الحديث”.

وجاء في البيان “رغم أننا لا نعلق على الأحكام الفردية، إلا أننا نحترم احتراماً تاماً قرار محكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ونؤيد عملها”.

وشدد الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى التعاون الكامل مع المحكمة، وقال في بيانه “نثق بإرادة جميع دول المنطقة العمل من أجل المصالحة والتعاون الإقليمية وإقامة علاقات حسن جوار”.

وناشد الاتحاد الأوروبي جميع الزعماء السياسيين في منطقة غرب البلقان باحترام ذكرى ضحايا المأساة في يوغوسلافيا والالتزام بالتوجه نحو مرحلة سلمية جديدة.