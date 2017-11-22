موغيريني تدعو لحشد الجهود لإنقاذ المهاجرين في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على ضرورة حشد الجهود الدولية لإنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في ليبيا.

وكانت موغيريني تدلي بتصريحات صحفية بعد لقاءها برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، اليوم في بروكسل، حيث أكدت أن الحوار يهدف إلى تحضير للقمة الأوروبية – الأفريقية المقررة في أديس أبابا في 29-30 الشهر الحالي.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن موضوع الهجرة سيحتل مكاناً هاماً خلال القمة رغم أنها لن تكون قمة نحو الهجرة، بل “نريد تدعيم وتقوية شراكتنا متعددة الاطياف والقائمة على العلاقة الندية بين الأوروبيين والأفارقة”، حسب كلامها.

وأوضحت أن محادثاتها مع المسؤول الأفريقي أظهرت أن الطرفين يتقاسمان القناعة أن الأولوية يجب أن تُعطى الآن لإنقاذ المهاجرين الذين يتعرضون للخطر في ليبيا.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يضغط على السلطات الليبية لتسهيل عمليات دخول الفرق الدولية إلى مراكز احتجاز المهاجرين، “كما أننا نتدارس كيفية اتخاذ إجراءات مشتركة مع الاتحاد الأفريقي لوقف الانتهاكات غير المقبولة التي رأيناها”، على حد قولها.

وتطرقت هنا إلى الصور التي أظهرت عمليات بيع لمهاجرين في أفارقة في أسواق الرقيق، وهو ما سبب صدمة دولية كبرى.

وحاولت المسؤولة الأوروبية تفنيد الانتقادات الموجهة للأوروبيين بالتقصير في ليبيا، مؤكدة أن الاتحاد دعم بقوة عمليات مالياً وسياسياً وعملياً منظمة الهجرة العالمية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وهدف عمل هذه الهيئات، حسبما تريد موغيريني، هو تقديم يد العون للمهاجرين وتنظيم العودة الطوعية لمن يريد منهم.

واعتبرت أن العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المنظمات الدولية بدأ يعطي ثماره، مؤكدة أن الاتحاد مول وساعد في إعادة 10 آلاف مهاجر إلى بلدانهم الأصلية بشكل آمن خلال عام واحد.

أما بشأن المبادرة الأوروبية لإعادة التوطين، فقد أكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد بدأ بنقل طالبي لجوء من ليبيا، و قد بلغ العدد حتى الآن 25 شخصاً، وقالت “هذا ليس كافياً بالطبع، ولكن المسيرة بدأت” وفق كلامها.

هذا ومن المقرر أن تناقش القمة الأوروبية – الأفريقية مواضيع تتعلق بالاستثمارات والطاقة والشباب وتحقيق التنمية وغير ذلك