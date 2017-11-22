إيطاليا ترحب بممرات إنسانية للاجئين العالقين في ليبيا في حالة إعادة توطينهم على نطاق عالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدت الحكومة الايطالية على لسان وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو الترحيب بإقامة ممرات إنسانية للمهاجرين العالقين في ليبيا، ممن يحق لهم اللجوء، بشرط إعادة توطينهم على نطاق عالمي

وقال ألفانو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم النسخة الثالثة لمنتدى (حوارات المتوسط)، الذي يستضيفه مقر وزارة الخارجية في روما في الفترة بين 30 الجاري والثاني من كانون الأول/ديسمبر ، “الفرضية التي يجري العمل عليها هو أنه، تحت رعاية المنظمات الإنسانية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يجري تحديد الأشخاص الذين بحاجة إلى الحماية الدولية مباشرة

من داخل مراكز الإيواء في ليبيا. لكن إعادة توطنيهم يتعين ان تتم على نطاق عالمي، وليس بإتفاقيات ثنائية مع ايطاليا “.

وردا على سؤال حول التقارير الإعلامية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات المهاجرين في ليبيا، قال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “نحن كنا أبطال في عالم حقوق الإنسان بإنقاذ حياة نصف مليون مهاجر في مياه البحر الأبيض المتوسط”، وأكد على أن إيطاليا لن تتجاهل المسألة معلنا أنه سيتم مناقشتها خلال منتدى (حوارات المتوسط) في روما، “مع جميع الجهات الفاعلة في دول شمال أفريقيا ودول العبور والوكالات الدولية، لتسليط الضوء بشكل خاص على هذا الموضوع”.