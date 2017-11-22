انقسام المعارضين السوريين في الرياض2 حول مصير الأسد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكّدت مصادر داخل اجتماعات في مؤتمر الرياض 2 للمعارضة السورية أن هناك انقساما حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، ورجّحت أن يصدر بيانا ختاميا “ضبابي الصورة” قابل للتفسير من كل الأطراف المنقسمة وفق ما ترغب.

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن المعارضين السوريين المجتمعين في العاصمة السعودية اليوم، انقسموا في موقفهم عن مستقبل النظام السوري إلى ثلاث وجهات نظر، الأولى يمثلها ائتلاف قوى الثورة المعارضة السورية وغالبية ممثلي الفصائل العسكرية المعارضة والتي تشدد على أن رحيل الأسد هو بداية الحل، وأنه شرط لازم وشبه كاف للمضي بالعملية السياسية والسلام بشكل سريع وفعال، وتشدد على ضرورة التمسك ببند رحيل الأسد قبل بدء المفاوضات حول المرحلة الانتقالية وتشكيل الهيئة الانتقالية كاملة الصلاحيات وفق بيان جنيف 1 لعام 2012.

أما وجهة النظر الثانية فتمثلها هيئة التنسيق ومنصة القاهرة، والكثير من المستقلين، وتُعتبر وجهة نظر وسطية، لا تُمانع بقاء الأسد ضمن الحل السياسي بشرط أن لا يكون له دور في مستقبل سورية، اي تقبل به خلال المرحلة الانتقالية وإلى حين انتقال السلطة إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات وفق جنيف 1.

ووجهة النظر الثالثة فتمثلها منصة موسكو وعدد من المستقلين، وهي ترفض نهائياً اي شرط لتنحي الأسد، سواء قبل المفاوضات أو بعد المرحلة الانتقالية، وتُشدد على ضرورة الدخول بالمفاوضات دون شروط مسبقة، بما فيها حتى شرط بيان جنيف 1، وتقول إنه من حق الأسد الترشح في الانتخابات المقبلة، وتهدد بالتنكر لنتائج المؤتمر إن تم ذكر مصير الأسد في البيان الختامي.

ورجّحت المصادر أن تقوم اللجنة المكلفة بالبيان الختامي والقرارات باعتماد صيغة “لا وجود للأسد في مستقبل سورية”، وهي جملة قابلة للتفسير زمنياً، فمستقبل سورية لا يعني قبل أو بعد المرحلة الانتقالية، ولا يعني تحديد أي وقت زمني لتنحيه، وهو ما قد يتم تفسيره من كل طرف وفق ما يراه مناسباً.

ويستمر نحو 140 معارضاً سورياً يُمثلون قوى وتيارات المعارضة السورية الرئيسية، ومعهم نحو نصف العدد من المستقلين، بالتشاور في مؤتمر الرياض 2، بهدف تشكيل هيئة وهيكل تفاوضي جديد، ووضع أسس سياسية جديدة للحل السياسي وللمفاوضات مع النظام، وسط تشاؤم في أوساط المعارضين السوريين من مكانية الخروج بنتائج إيجابية، والخشية من تمرير مبادئ تساعد على ثبات النظام السوري وإعادة تأهيله.