رئيس وزراء إيطاليا: التحدي البيئي تهديد ولكن أيضا فرصة للنمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني “التحدي البيئي” بأنه “يشكل تهديدا للأجيال القادمة، ولكنه أيضا فرصة غير عادية للتطور والابتكار والتنمية”.

وقال جينتيلوني، خلال عرض تقرير (إيطاليا الخضراء 2017) اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الوزراء في (قصر كيجي) بالعاصمة روما، “أنا بصدد جولة لبعض البلدان الأفريقية، إذا وجهنا نظرنا إلى القارة السمراء إذا سندرك أن تغير المناخ له آثار اليوم وليس غدا “، في إشارة إلى ظاهرة تدفق المهاجرين نحو سواحل الدول الاوروبية جنوبي المتوسط

واضاف رئيس الحكومة الإيطالية “ظواهر الهجرة وحركات الملايين من البشر هي نتيجة لآثار تغير المناخ، وينبغي الالتزام بالعمل لمواجهة ذلك ولكن أيضا اغتنام الفرص من جانب اقتصادات، مثل الاقتصاد الإيطالي. يتعين أن يكون واضحا أمامنا أنه، إلى جانب التهديدات، هناك فرص غير عادية في مجال تكنولوجيا البيئة الخضراء، وآمل أن تكون لدينا الإرادة السياسية للقيام بذلك”.

يشار إلى جولة جينتيلوني الإفريقية، في الفترة من 25 إلى 29 الشهر الجاري، ستقوده إلى كل من تونس وأنجولا وغانا وساحل العاج.