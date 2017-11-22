إيطاليا ترحب بحكم الجنائية الدولية بحق ملاديتش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت الخارجية الإيطالية أن حكم السجن مدى الحياة، الذي أصدرته اليوم المحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغوسلافيا السابقة، بحق راتكو ملاديتش، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة فى سريبرينيتسا، يتعلق بـ”أحد الصفحات الأكثر إيلاما في تاريخ أوروبا الحديثة”.

وقالت الخارجية في بيان الاربعاء إن “المحكمة اضطلعت في السنوات الأخيرة بعمل أساسي لصالح العدالة وضد الإفلات من العقاب”، منوهة بأن إيطاليا “أيدت دائما أنشطة المحكمة وتحترم أحكامها.”

وأضاف بيان الخارجية “يحدونا الأمل في أن يشكل حكم المحكمة أساسا لتعزيز العلاقات بين المجتمعات المتضررة من هذه الأحداث المأساوية، من منظور التكامل الإقليمي والأوروبي، الذي تدعمه إيطاليا بقناعة مع التزامها الكامل من أجل انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي”.