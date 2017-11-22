الفصائل الفلسطينية تطالب بانتخابات قبل نهاية 2018

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- دعت الفصائل الفلسطينية إلى إنتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطينية قبل نهاية العام 2018، ولكنها خولت الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحديد موعد الإنتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية.

وأكدت الفصائل في نهاية اجتماعاتها في القاهرة مساء اليوم الأربعاء على أن “منظمة التحرير لفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده داخل الوطن وخارجه”، وعلى “ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لإعلان القاهرة عام 2005 ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للإجتماع لتحقيق ذلك”.

ودعت الفصائل لـ”ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمسؤولياتها وتنفيذ اتفاق 12 تشرين اول 2017 بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص ومناقشة تعزيز وضعها”.

وناشدت لجنة الحريات، التي شكلت وفق اتفاق المصالحة لعام 2011 ، بـ”إستئناف عملها فورا في الضفة الغربية وقطاع غزة والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقا للقانون”.

كما دعت لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.

ودعت الفصائل الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الإعتيادية.

وناشدت الفصائل المؤسسات الإعلامية بـ”التوقف الفوري عن تبادل الإتهامات والتراشق الإعلامي وبث روح الأمل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها”.

ودانت الفصائل قرار الإدارة الأمريكية بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.