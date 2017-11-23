مصر تفتح معبر رفح استثنائيا لمدة 3 ايام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال مسؤول فلسطيني إن مصر ابلغت السلطة بقرارها فتح معبر رفح الحدودي 3 ايام في الأسبوع القادم.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ في بيان أن “مصر ابلغت السلطة بقرارها فتح معبر رفح ايام السبت والأحد والإثنين المقبلين في كلا الإتجاهين”.

وكانت مصر فتحت المعبر الأسبوع الحالي لمدة 3 ايام أيضا.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد قال للصحفيين أمس”بشأن رفح، فهو يتعلق بالجانب المصري ولهم ظروفهم الخاصة التي لا نتدخل بها عندما ، يفتحوا الحدود تسير بشكل طبيعي وفق اتفاق 2005 وطبعا بسبب ظروف مصر الحالية كان مفترض أن يبحث في 15 الجاري، وتمّ التأجيل وما زالت مصر تقوم باعلان مواعيد الفتح لاسباب انسانية حتى يتم ازالة العوائق”.

واضاف “بالنسبة للجانب الفلسطيني وبسبب تأجيل موعد الافتتاح النهائي والرسمي ما زالت هناك متطلبات في طور الاعداد ومنها انتشار حرس الرئيس وبدات المعدات تصل والجنود يصلون ونأمل أن يستكمل ويتم الاسراع في حلها كاملة”.

وتابع الأحمد “امل في الاجتماع القادم بين فتح وحماس برعاية مصرية في القاهرة في الاسبوع الاول من كانون الأول/ديسمبر لتذليل العقبات”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ذكر مؤخرا أنه لم يتسلم أي رسالة دعوة من السلطة الفلسطينية لإعادة نشر بعثته على معبر رفح. هذا ما أكده أحد المتحدثين الأوروبيين في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، مشيراً إلى استعداد الاتحاد العمل على إعادة نشر البعثة حالما تسمح الظروف بذلك، وقال “لا زلنا نواصل المشاورات مع كافة الأطراف لتحديد مساهماتنا في تثيبت أسس المصالحة الفلسطينية”، حسب تعبيره.