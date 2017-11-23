مصرف الاستثمار الأوروبي يدعو لسد الثغرات في بعض القطاعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – اعتبر مصرف الاستثمار الأوروبي (EIB)، الذراع المالي للاتحاد، أن معدلات استثمار الشركات وصلت إلى مستويات قبل الأزمة، لكنها، أي الشركات، لا زالت تعاني من مشاكل تتعلق بالتنظيم والتمويل ونقص القوى العالمة الماهرة.

وجاءت هذه الخلاصة في التقرير السنوي التقييمي الصادر عن المصرف اليوم من مقره في لوكسمبورغ، والذي أظهر أن الانتعاش في دول الاتحاد لا زال غير كاف، حيث “هناك فجوة كبيرة في الاستثمارات خاصة في مجالات النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسكن”، حسب النص.

وأوضح التقرير الذي تلقت (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه، أن الثغرات الحاصلة في الاستثمار في الهياكل الأساسية تهدد بتقويض القدرة التنافسية الأوروبي على المدى الطويل.

ونوه المصرف على أن معدلات الاستثمار الحكومية في دول الاتحاد وصل خلال العام الحالي إلى أدنى مستوى له منذ عشرين عاماً.

واستند المصرف في إعداد التقرير على نتائج مسح سنوي أوروبي طال 12500 شركة في مختلف دول الاتحاد وأيضاً 600 بلدية من مختلف المدن.

وتعليقاً على التقرير، أكد رئيس مصرف الاستثمار الأوروبي فيرنز هوير، أن الشركات والدول في الاتحاد بحاجة إلى توجيه الاستثمارات في المجالات التي من شأنها تحفيز النمو على المدى الطويل.

ويشدد المصرف على الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات في مجالات مثل البرمجيات والتدريب والقدرة التنظيمية، حيث “ذكرت 72% من الشركات التي شملها التقرير أن نقص الموظفين من أصحاب المهارات المناسبة يشكل أحد المعوقات الأساسية للنمو”.

أما باقي المعوقات، فتتمحور حول عدم اليقين بشأن المستقبل والأنظمة التجارية والضريبية وسوق العمل.

أما بالنسبة للبلديات والمدن، فقد أظهر التقرير أن الاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية كان دون مستوى الاحتياجات، وأكثر القطاعات التي تضررت هي قطاع النقل في المدن والاتصالات والسكن الاجتماعي.

وترد البلديات والسلطات المحلية هذا النقص إلى تراجع معدلات الأموال التي تضخها الحكومات الإقليمية والفيدرالية في موازنات المدن والبلديات.