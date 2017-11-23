لاجئون روهينغا سيشاركون في لقاء مع البابا ببنغلادش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفاد مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، غريغ بورك بأن عددا من اللاجئين ينتمون إلى الأقلية المسلمة الروهينغا سيشاركون في لقاء سيتم تنظيمه في دكا لمناسبة زيارة البابا فرنسيس لبنغلادش.

ويبدأ البابا زيارته الرسولية الخارجية الـ21 في السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ستقوده إلى ميانمار وبنغلادش وتنتهي في الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ونوهت بهذا الصدد وسائل إعلام إيطالية بأن الكنيسة المحلية في ميانمار نصحت البابا بتجنب التلفظ علنا بإسم “الروهينغا” خلال زيارته لميانمار، لحساسية المسألة خاصة في دولة تعيش “ديمقراطية هشة”. وقال بورك “ان الاب الاقدس يأخذ النصيحة على محمل الجد، لكننا سنرى معا ما سيفعله”

ونقلت إذاعة الفاتيكان تأكيد مدير دار الصحافة على أن “البابا فرنسيس يريد أن يحمل إلى هذين البلدين الآسيويين رسالة مصالحة وغفران وسلام”. وأوضح أن “لقاء خاصا سيجمع البابا ـ في الثلاثين من الشهر الجاري ـ مع قائد الجيش البيرماني الجنرال مين أونغ هلاينغ”. ولفت في سياق تعليقه على برنامج الزيارتين إلى أن “اللقاء المسكوني وما بين الأديان والمزمع إجراؤه في دكا عاصمة بنغلادش سيشهد أيضا مشاركة عدد من اللاجئين الروهينغا. وأشار إلى أن “البابا سيتسلّم ـ قبل احتفاله بالقداس في دكا ـ حذاءين صنعهما بعض الفتيان المشردين في بنغلادش”.

ومن المزمع أن توقع اليوم الخميس السلطات البورمية المتهمة بإرتكاب “تطهير عرقي” بحق الأقلية المسلمة اتفاقا بشأن عودة مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا من بنغلادش إلى بلادهم.