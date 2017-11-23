يونكر يلتقي ماي بداية الشهر القادم وشكوك حول جولة مفاوضات جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن رئيسها جان كلود يونكر، سيلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، في الرابع من الشهر المقبل في العاصمة البلجيكية.

وأشار المتحدث باسم المفوضية، ماغاريتس شيناس إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار المحاولات الجارية من أجل الدفع باتجاه احراز تقدم في المفاوضات الجارية حالياً لتنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).

ولكن المتحدث لم يعط تأكيدات واضحة على أن لقاء يونكر – ماي سيترافق أو يتزامن مع عقد جولة سابعة من المفاوضات بين بروكسل ولندن.

وأضاف المتحدث أن موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد سيحتل مكاناً هاماً من مناقشات زعماء الدول الأوروبية خلال قمتهم القادمة في منتصف الشهر القادم. وأوضح أن تعزيز التواصل بين بروكسل ولندن ورفع مستوى التشاور يندرج في إطار “توصيات” رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه، الراعب بتكثيف العمل لتسهيل عمليات التوصل إلى اتفاق.

ولاتزال المفاوضات بين الوفدين الأوروبي والبريطاني تراوح مكانها بسبب الخلافات العميقة بشأن الملفات الثلاثة المتعلقة بحقوق المواطنين على ضفتي المانش وترتيبات الوضع بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا وكذلك التسوية المالية.

ومن المعلوم أن الجولات الست الماضية من مفاوضات بريكست لم تؤد بنظر الأوروبيين إلى تحقيق التقدم الملموس في الملفات المذكورة بشكل يسمح بالتحرك نحو مفاوضات مرحلة انتقالية أو شراكة مستقبلية بين الاتحاد و بريطانيا بعد أن تصبح دولة مجاورة.

وكان بارنييه قد أبدى في وقت سابق تشاؤمه من إمكانية تحقيق أي اختراق قبل موعد القمة القادمة.