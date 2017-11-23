نتنياهو: علاقاتنا السرية مع دول عربية ستؤتي ثمارها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “العلاقات السرية” لبلاده مع عدد من الدول العربية “ستؤتي ثمارها”.

ورأى نتنياهو أن “تعاوننا المثمر مع الدول العربية مخفي عادةً ولكن أؤمن أن علاقاتنا مع الدول العربية ستستمر في النضج وأؤمن أنها ستجلب ثمارا من أجل توسيع دائرة السلام. هذا سيحدث في نهاية المطاف لأن هذا يحدث باستمرار وراء الكواليس”.

وكان نتنياهو يتحدث في المراسم الرسمية التي أقيمت اليوم لإحياء ذكرى وفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول دافيد بن غوريون:

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي “من يريد أن يستهدفنا – نضربه. من يسعى إلى تعريضنا لخطر الإبادة – يعرض حياته للخطر. أوضحنا مرات عديدة أننا لن نتسامح مع امتلاك إيران للأسلحة النووية ولن نسمح بتموضع قوات إيرانية قرب حدودنا، على الحدود السورية وفي أي مكان آخر”.

في سياق اخر، أعلن نتنياهو أن “الجدار الذي أقمناه على امتداد الحدود المصرية أوقف كليا موجات المتسللين غير الشرعيين التي اجتاحت بلادنا والنقب ونحن مصممون على إخراج الذين دخلوا إلى هنا بشكل غير شرعي بشكل شرعي”، على حد تعبيره.

