وزير خارجية تركيا: اضطررنا لشراء صواريخ إس-400 الروسية لرفض دول ناتو تزويدنا بالمنظومات الدفاعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو الخميس، إن بلاده اضطرت لشراء منظومة الصواريخ الدفاعية إس – 400 الروسية “لأننا وجدنا الأبواب مغلقة من جانب الدول الحليفة في (ناتو)”، حلف شمال الأطلسي.

واضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام المنتدى الإيطالي-التركي في روما ، “نحن لسنا أول بلد يشتري نظاما دفاعيا من روسيا، ولكن لماذا يتحدوث دائما عن تركيا؟”. وأردف رئيس الدبلوماسية التركية “وزراء الاتحاد الاوروبى اقترحوا علينا دائما رأب الصدع في العلاقات مع روسيا، وهاهم الآن ينتقدوننا للقيام بذلك “.

وقال أوغلو “نحن نواجه العديد من التهديدات، ولدينا حاجة للدفاع عن مجالنا الجوي وحاجة إلى أسلحة كافية، ولكن الدول الأعضاء في شمال الأطلسي يصرون على عدم إمدادنا بها، لذلك علينا شرائها بطرق أخرى”.

ويدعو حلف شمال الاطلسي بصفة عامة الدول الاعضاء إلى شراء أسلحة يمكن دمجها في منظومته الدفاعية.