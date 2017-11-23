ألفانو: إيطاليا وتركيا تتشاركان مواجهة تحديات منطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو الخميس، إن إيطاليا وتركيا لا يمكنهما تجنب الانخراط في مواجهة تحديات منطقة البحر الابيض المتوسط

واضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام المنتدى الإيطالي-التركي الذي استضافته روما ، ” تشارك إيطاليا وتركيا حتما في التحديات التي تتخذ منطقة المتوسط مسرحا، من الأزمة السورية إلى الليبية، ومن أزمة المهاجرين إلى مواجهة الإرهاب الجهادي”.

ونوه ألفانو بأنه يتعين على أوروبا “النظر إلى البحر المتوسط كعامل توحيد وليس تقسيم”، محذرا من أن الاتحاد الأوروبي قد يفقد موقع القيادة في هذه المنطقة لصالح جهات فاعلة أخرى، على حد وصفه

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “فقط بتطلع اوروبا الى البحر الابيض المتوسط يمكنها ضمان المزيد من الازدهار والامن”.