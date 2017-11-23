المعارضة السورية في الرياض: يجب مغادرة الأسد وزمرته عند بدء المرحلة الانتقالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد المجتمعون، في العاصمة السعودية الرياض، على تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وسيادة الدولة، وأن سورية دولة متعددة القوميات والثقافات، ويحفظ دستورها حقوق القوميات، وأن القضية الكردية جزءاً من القضية الوطنية، وأن سورية دولة ديمقراطية لا مركزية إدارية، متنوعة قومياً ودينياً وطائفياً، وتحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتعتمد مبدأ المواطنة، ويعتمد الحكم على الشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون.

كذلك تعهدوا في ختام اجتماعاتهم، التي استمرت يومين على “الحفاظ على مؤسسات الدولة، وإصلاحها، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وضمان حقوق العاملين فيها، وأن حيازة السلاح من حق مؤسسات الدولة الشرعية التي يختارها الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة”.

وشددوا على محاربتهم “التطرف والإرهاب بكل أشكاله”، ورفض “التدخلات الإقليمية والدولية، وخاصة الدور الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار”، ورفضوا وجود جميع المقاتلين الأجانب في سورية وطالبوا بجلاء القوات الأجنبية عن سورية.

كما شددوا على أن حل الأزمة السورية هو “حل سياسي وفق القرارات الأممية ذات الصلة، مع حتمية توفر ضمانات دولية، وإجراءات ردع، وأن عملية الانتقال السياسي في سورية هي مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي، مع ضرورة محاسبة من ارتكب جرائم حرب وفق مبادئ العدالة الانتقالية”.

واتفقوا على صياغة دستور “دون تدخل خارجي”، واختيار قياداتهم عبر “انتخابات حرة نزيهة”، يشارك فيها السوريون “في الداخل والخارج، والمرأة بنسبة 30%، دون أن يحق لمن ثبت تورطه بجرائم حرب أن يشارك في ترتيبات سياسية مقبلة”.

وقالوا إن المفاوضات المباشرة “غير مشروطة”، وجميع المواضيع “قابلة للطرح والنقاش، ولا يحق لأي طرف وضع شروط، بما فيها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤوليته وموقع رئيس الجمهورية والحكومة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطاً مسبقة”.

وشددوا على ضرورة التزام بيان حنيف 1 بإقامة “هيئة حاكمة انتقالية تهييء بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وتكفل سلامة الجميع”، وأكدوا أن “ذلك لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية”، ودعوا الأمم المتحدة لتصحيح مسار جنيف والدعوة لمحادثات مباشرة غير مشروطة بين المعارضة والنظام، كما طالبوا بداية بإطلاق سراح الأسرى ووقف التصعيد والخروقات وإدخال المساعدات الإنسانية.

وجرى الاتفاق على أن يكون بيان الرياض 2 “المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات، وتشكيل هيئة عليا للمفاوضات بهدف التفاوض مع النظام، على أن يسقط حق كل عضو في الهيئة العليا للمفاوضات من المشاركة في هيئة الحكم الانتقالية أو المؤسسات المنبثقة عنها”.