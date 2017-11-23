ألفانو: التعاون بمجال الطاقة حاسم في الحوار الاستراتيجي الايطالي-التركي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو التعاون في مجال الطاقة بين إيطاليا وتركيا بـ”النقطة الحاسمة في الحوار الاستراتيجي” بين روما وأنقرة.

وتحدث ألفانو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره مولود جاويش أوغلو، في ختام النسخة العاشرة المنتدى الإيطالي-التركي في روما، عن ضرورة إقامة “مركز للطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بإتجاه أوروبا”، مؤكدا أن “الهدف يكمن دائما في تنويع مصادر الطاقة لأن هذا التنويع عامل أمان طاقوي أساسي”.

واضاف وزير الخارجية الايطالي ان “ممر الغاز الجنوبي يشكل مثالا في الاستمرار لبناء نهج اقليمي للإمدادت من البحر الاسود الى حوض المتوسط”.