جينتيلوني: على ناتو التركيز على منطقتي المتوسط والبلقان للأهمية الجيوستراتيجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني أن “منطقتي البحر المتوسط ​​والبلقان مربعين لهما أهمية جيوستراتيجية حاسمة يتعين على حلف شمال الأطلسي التركيز عليهما”.

واضاف جينتيلوني، مخاطبا المجموعة الخاصة للبحر الابيض المتوسط والشرق الأوسط للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بمقر مجلس النواب الايطالي في روما، أن “الاستقرار السياسي والهجرة والأمن والتنمية هي أولويات لحلف شمال الأطلسي، التحالف العسكري الأقوى في تاريخ البشرية”، الذي “يواجه تحديات، من بينها تلك التي لم يسبق لها مثيل، على الرغم من أن التحديات التقليدية لم تستنفد بعد”.

وحث جينتيلوني السلطات الأوروبية وقادة حلف شمال الاطلسي الى “مشاركة الالتزام في استقرار ليبيا” و “تعزيز المؤسسات في دول مثل الأردن وتونس، لأهميتهما الاستثنائية”، مشيرا إلى أن “تجنيب هذه الدول الأزمات يعتبر أمرا أساسيا مطلقا”،.

كما اقترح رئيس الحكومة الإيطالية تعاونا أوروبيا-أطلسيا مماثلا فيما يختص بـ”العمليات الأمنية البحرية وأيضا لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر الأبيض المتوسط”.