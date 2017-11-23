وزير داخلية إيطاليا: تسلل مقاتلي داعش بين المهاجرين أصبح خطرا حقيقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينّيتي اليوم الخميس بـ”الخطر الحقيقي” فرضية إستغلال مقاتلي داعش الاجانب، بعد هزيمة التنظيم في سورية والعراق، تدفقات الهجرة للتسلل إلى أوروبا.

وأضاف المسؤول الأمني الإيطالي، مخاطبا ندوة حول الدفاع والامن للمجموعة الخاصة للبحر الابيض المتوسط والشرق الأوسط للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بمقر مجلس النواب في روما، أن “إذا وجه إلي شخصا ما سؤالا العام الماضي حول خطر إستغلال تنظيم داعش للهجرة لتهديد أوروبا، لقلت لا وجود لهذا الخطر. فكان من البديهي حينها أن تنظيما في قمة نشاطه لا يجازف بإرسال مقاتليه في تدفق غير منظم للمهاجرين ولا يمكن التحكم فيه”.

إلا أن وزير الداخلية الإيطالي، أضاف “لكن عندما يتعلق الامر برحلات فردية وشتات، فإن خطر إندساس هولاء الافراد من بين المهاجرين يصبح أمرا حقيقيا”.