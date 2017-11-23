موغيريني ترحب بتوقيع اتفاق بين بنغلاديش وميانمار لاعادة اللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني أن التوقيع على اتفاق إعادة اللاجئين بين بنغلاديش وميمانمار يعد “خطوة إلى الأمام على طريق التصدي لإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في عصرنا”.

وكانت موغيريني تعلق على الاتفاق الموقع اليوم بين السلطات في كل من بنغلاديش وميانمار من اجل إعادة أبناء أقلية الروهينغا المسلمة إلى ميانمار بعد أن فروا إلى بنغلاديش بسبب العنف والتمييز الذي يُمارس ضدهم.

وعبرت المسؤولة الأوروبية عن أملها أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق دون تأخير، وقالت “يتعين أن تهيأ السلطات في ميانمار الظروف المناسبة التي تسمح بعودة طوعية وآمنة وكريمة للاجئين”، حسب تعبيرها.

وشددت على أن الاتحاد سيراقب باهتمام عملية تنفيذ الاتفاق، مكررة الدعوة لضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين بدون إبطاء.

وكانت المسؤولة الأوروبية قد زارت في وقت سابق من هذا الأسبوع كل من بنغلاديش وميانمار حيث أجرت مباحثات مع كبار المسؤولين هناك هدفت لتشجيع الطرفين على التوصل بسرعة الى اتفاق ثنائي. وقالت اليوم “يسعدني أن أرى ان التزامهما قد جعلهما يحققان هذه النتيجة الهامة”.

وكان الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم مساعدات مالية هامة لكلا الطرفين من أجل المساعدة على إيجاد حل مستدام لأزمة أبناء أقلية الروهينغا وتسوية الوضع في ولاية راخين التي يقطنها غالبيتهم.