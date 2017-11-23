روسيا تستقبل البشير والاتحاد الأوروبي يدعوها لاحترام القرارات الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا الاتحاد الأوروبي كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتثال للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذها، خاصة القرار رقم 1593 للعام 2005.

جاء هذا النداء في بيان مقتضب صدر باسم الاتحاد بدوله ومؤسساته تعليقاً على زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى روسيا، حيث ذكر أنه “يعيد الاتحاد التأكيد على دعمه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية ودورها الرئيسي في تعزيز العدالة الدولية”، حسب النص.

ويشير الأوروبيون هنا إلى مذكرتي توقيف صادرتين بحق الرئيس السوداني عن المحكمة الجنائية بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، غربي السودان.

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وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر سابقاً عن شعوره بـ”عدم الرضا” عن قيام السلطات في أوعندا مؤخرا باستقبال الرئيس السوداني.