منظمات غير حكومية: الجميع كان يعرف مسبقاً بوجود تجارة الرقيق في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت منظمات غير حكومية عن قناعتها بأن جميع دوائر صنع القرار في العواصم الغربية والإفريقية والدولية كانت على علم منذ فترة طويلة بوجود تجارة الرقيق ومختلف أنواع الانتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا.

ووصفت المنظمات في ردود فعل مختلفة أن صيحات الإدانة الصادرة مؤخراً بعد نشر صور عن بيع شبان أفارقة كعبيد في ليبيا بـ”النقاق السياسي”.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أنها كانت تحدثت منذ أشهر في تقاريرها المختلفة عن وجود انتهاكات ممنهجة ضد المهاجرين في ليبيا، دون أن يحرك ذلك الضمائر.

وأشارت المنظمة إلى أنها رصدت مختلف أنواع الانتهاكات في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، ” في ذلك الحين قرعنا ناقوس الخطر وقلنا أن ليبيا هي الباب الدوار الذي تنطلق منه مجموعات المهاجرين من دول جنوب الصحراء نحو أوروبا”.

كما كانت منظمة أطباء بلا حدود قد وجهت رسالة مفتوحة لقادة الاتحاد الأوروبي منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي تتحدث عن ازدهار تجارة الخطف والاتجار بالبشر في ليبيا. وذهبت المنظمة لحد اتهام الاتحاد الأوروبي بـ”التواطؤ ” في ما يحدث، وهو ما رفضته بروكسل بشدة.

هذا وتطالب المنظمات غير الحكومية الحكومات الأوروبية والأفريقية التي ستعقد قمة لها في 29 و30 الشهر الجاري في ساحل العاج، بوضع مسألة إلغاء العبودية على جدول أعمالها.

ولكن هذه الدعوة لم تلق آذاناً صاغية من الطرف الأوروبي على الأقل، إذ كانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قد أكدت أن القمة ستتطرق إلى موضوع الهجرة من بين مواضيع أخرى تركز على التعاون الاقتصادي و الاستثمارات والأمن والطاقة بين الشريكين الأوروبي والأفريقي.