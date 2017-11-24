ألفانو يشارك بوزاري حلف شمال الاطلسي بداية الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو سيشارك في المؤتمر الوزاري للدول الاعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) يومي الخامس والسادس من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل بمقر الحلف في بروكسل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني نوه أمس الخميس بالأهمية الجيوستراتيجية لمنطقتي البحر المتوسط ​​والبلقان واعتبر أنه “يتعين على حلف شمال الأطلسي التركيز عليهما”.

واضاف جينتيلوني، مخاطبا المجموعة الخاصة للبحر الابيض المتوسط والشرق الأوسط للجمعية البرلمانية لشمال الأطلسي بمقر مجلس النواب الايطالي “حلف ناتو يواجه تحديات لم يسبق لها مثيل قادمة أولا من البحر الأبيض المتوسط كالتطرف الإرهابي والاتجار بالبشر”. ورأى أن هناك “حاجة إلى تقاسم هذه المسؤولية من جانب الاتحاد الأوروبي و من بلدان المنطقة”، وأضاف “الامن يعني ايضا القوة الاقتصادية ومد جسور الحوار”.