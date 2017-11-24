زعماء أوروبيون: القمة مع زعماء الجوار الشرقي ليست للتوسيع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن قمتهم المنعقدة اليوم في العاصمة البلجيكية مع دول الجوار الشرقي ليست قمة لتوسيع الاتحاد.

ويلتقي زعماء وممثلو المؤسسات والدول الأوروبية ال 28 مع نظرائهم في الدول الشرقية وهي أوكرانيا، مولدافيا، جورجيا، أرمينيا، بيلاروسيا وأذربيجان، في قمة هي الخامسة من نوعها.

وأوضح الزعماء، في تصريحات متتالية لدى وصولهم إلى مقر انعقاد القمة أن المواضيع الرئيسية تتمحور حول تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ومساعدة الشركاء على تعزيز مفهوم الإدارة الرشيدة ومحاربة الفساد.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس المفوضية الأوروبية أن التشاور يجب أن يستمر بين الأوروبيين والشركاء المهمين، “ولكن ليست قمة لتوسيع الاتحاد ولن نبحث هذا الأمر”، حسب كلام جان كلود يونكر.

وفي نفس الاطار، جاءت تصريحات رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل، الذي أكد أن توسيع الاتحاد الأوروبي لن يتم يوم غد، مشدداً على عدم إمكانية التطرق لهذا الأمر قبل الانتهاء من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد.

وهذا وقد تطرق بعض المشاركين الأوروبيين في تصريحاتهم اليوم إلى موضوع خروج بريطانيا (بريكست)، رغم أنه ليس مدرجاً على جدول الأعمال.

واختلفت تقييمات الزعماء الأوروبيين بشأن التقدم الذي أحرزته المفاوضات بين بروكسل ولندن حالياً، مشددين على ضرورة استمرار العمل لضمان خروج منظم لبريطانيا من التكتل الموحد.

هذا ومن المقرر أن يلتقي رئيس الاتحاد دونالد توسك، رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، بعد ظهر اليوم، في محاولة للدفع بإتجاه تحقيق تقدم في المفاوضات المتعثرة بعد 6 جولات عقدها الوفدان المفاوضان خلال الأشهر الماضية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أمس عن اجتماع بين رئيسها والمسؤولة البريطانية في الرابع من الشهر القادم في بروكسل.