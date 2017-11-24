مدير إيني يستعرض ورئيس قبرص فرص تنمية موارد الطاقة في بلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استعرض المدير التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي ورئيس جمهورية قبرص، نيكوس أناستاسيادس، “فرص تنمية موارد الطاقة القبرصية، من خلال إمكانية استخدام بنيات تحتية تساهم فيها إيني بالمنطقة، كتلك الموجودة بالفعل في مصر”.

وأشارت مذكرة لمجموعة إيني الجمعة إلى أن اللقاء الذي جرى في نيقوسيا “كان فرصة ليس فقط لمناقشة التقدم في أنشطة المجموعة الإيطالية ولكن أيضا لإستعراض الفرص المشتركة الممكنة في المستقبل”.

ووضّح ديسكالزي للرئيس القبرصي “إمكانيات الشراكة المتعلقة بمشاريع مستقبلية في قطاع الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي المنطقة التي يمكن أن تمثل مصدرا هاما لتنويع مصادر الطاقة وطريق جديدة لإمدادات الغاز المستقبلية إلى أوروبا”.