حماس تدين إستهداف مسجد بسيناء المصرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- أعربت حركة (حماس) الجمعة عن “إستنكارها بأشد العبارات التفجير الإجرامي الذي استهدف المصلين في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد في سيناء والذي أودى بحياة العشرات من المصلين”.

وأضافت حماس في بيان “وإذ تستنكر الحركة هذا الاعتداء، فإنها تعتبر أن استهداف المساجد والمصلين ودور العبادة تجاوز لكل التشريعات السماوية والقيم الإنسانية وتحدٍ صارخ لكل المسلمين في بقاع الأرض واستفزاز لمشاعرهم واستهداف لعقيدة الأمة، لما تمثله هذه الأماكن الطاهرة من رمزية دينية ومكانة كبيرة للإسلام والمسلمين”.

كما تقدمت بـ”التعزية الحارة لمصر وشعبها وأسر الضحايا”، وقالت في بيانها إنها “تتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وتدعو الله عز وجل أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وأن يقدر لها الأمن والأمان والخير والاستقرار”.