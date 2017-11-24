رئيس لجنة الدفاع بالشيوخ الايطالي يعزي مصر ويؤكد الالتزام المشترك ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بعث رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الايطالي، نيكولا لاتوري برسالة إلى نظيره في مجلس الشعب المصري والسفير المصري لدى إيطاليا للتعبير عن “تعازيه وقربه من الشعب المصري، ضحية هجوم إرهابي آخر”، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف المصلين في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء.

كما جددت الرسالة “تضامن إيطاليا مع مصر”، وتأكيد “الالتزام المشترك في مكافحة الإرهاب في كل مكان”.

وحسب آخر إحصائية صدرت عن النيابة العامة المصرية مساء الجمعة، فإن “حادث تفجير المسجد، بمحافظة سيناء، نتج عنه استشهاد 235 شخصا وإصابة 109 أخرين”.