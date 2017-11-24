الرئاسة المصرية: تفجير المسجد لن يمر دون عقاب رادع وحاسم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- توعدت الرئاسة المصرية بألا يمر حادث تفجير مسجد الروضة ببشمال سيناء “دون عقاب رادع وحاسم”، وقالت وإن “يد العدالة ستطول كل من شارك، وساهم، ودعّم أو موّل أو حرض على ارتكاب هذا الاعتداء الجبان على مصلين آمنين عزّل داخل أحد بيوت الله”؟

وأعربت الرئاسة في بيان عن “الإدانة ببالغ القوة وبأقسى العبارات للعملَ الإرهابي الآثم الذي تعرضت له البلاد، وأسفر عن استشهاد مواطنين مصريين من أبناء هذا الشعب العظيم، بينما يؤدون صلاة الجمعة في أحد المساجد بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء”.

وقالت ان “رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يؤكد أن الألم الذي يشعر به أبناء الشعب المصري في هذه اللحظات القاسية لن يذهب سُدى، وإنما سيستمد منه المصريون الأمل والعزيمة للانتصار في هذه الحرب التي تخوضها مصر بشرف وقوة ضد الإرهاب الأسود، الذي سيلقى هزيمته ونهايته فوق أرض مصر المباركة، بمشيئة الله، وبثقة وإيمان شعبها الصامد العظيم”.