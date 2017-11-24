ترجيح مشاركة المعارضة السورية في سوتشي ومنصة موسكو لم تنسحب من اتفاق الرياض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر في المعارضة السورية مواكبة مؤتمر الرياض2، الذي أنهى أعماله أمس وأصدر بياناً ختامياً حول تشكيل هيئة عليا جديدة للمفاوضات، إن منصة موسكو لم تنسحب من الاجتماع والبيان الختامي بسبب ذكر مصير الرئيس السوري بشار الأسد، بعد ضغوط روسية عليها.

واشارت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن الهيئة ستشارك بوفد تمثيلي في مؤتمر سوتشي المقبل، لكنها ستشارك بكامل أعضاء الوفد التفاوضي الذي يُمثّل الهيئة العليا للمفاوضات في مؤتمر جنيف المرتقب انعقاده في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

ومازالت الهيئة العليا مجتمعة لاختيار الوفد المفاوض ورئيس الهيئة ورئيس الوفد، ومن المرجح أن يكون رئيس الهيئة مستقلاً ورئيس الوفد المفاوض من ائتلاف قوى الثورة المعارضة السورية، على أن يضم أعضاء من الائتلاف وهيئة التنسيق ومنصتي موسكو والقاهرة فضلا عن المستقلين.

من جهتها قالت بسمة قضماني، عضو الائتلاف السوري المعارض، وعضو الهيئة العليا للمفاوضات، إن المعارضة السورية اتفقت على إرسال وفد موحّد إلى مؤتمر جنيف في جولته الثامنة المقبلة، وخوض مفاوضات مباشرة مع وفد النظام السوري.

وقال معارض مواكب للاجتماعات في الرياض إن الهيئة العليا مرنة تجاه المشاركة في مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه روسيا، وأنه من المرجح أن تشارك في المؤتمر بوفد تمثيلي، ولا ارتباط بين حضور وفد الهيئة العليا للمفاوضات بمواقف القوى التي يمثلها منفردة.

وقالت قضماني في مؤتمر صحفي “اتفقنا مع منصتي القاهرة وموسكو، على تشكيل وفد واحد؛ للمشاركة في المفاوضات المباشرة في جنيف”، وتابعت “اتفقنا تقريبًا على الإعداد والمكونات، لكننا سنستكمل (الجمعة) التشكيلة النهائية لهذا الوفد”.

وشارك في اجتماع الرياض نحو 140 شخصاً، من الائتلاف وهيئة التنسيق ومنصتي القاهرة وموسكو، ونحو نصف الحضور من المستقلين.

والتقى اليوم (الجمعة) المبعوث الأممي لسورية ستفان دي ميستورا في موسكو بوفد من الخارجية الروسية برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقال لافروف إن روسيا أسهمت بجهود السعودية في توحيد المعارضة السورية في مؤتمر الرياض 2، مشيرا إلى أن “مستقبل الأسد قيد النقاش”. وبدوره، أبدى دي ميستورا الاشادة بتشكيل معارضة موحدة للتفاوض مع الأسد بدون شروط.