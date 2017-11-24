وزير خارجية إيران: الارهاب الجبان يضرب مجددا شعب مصر العزیز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طهران-أدان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف الهجوم الارهابي على مسجد الروضة، بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء المصرية.

وأضاف في تغريدة على منصة التدوين المصغرة (تويتر)، كتبها باللغة العربية، “مرة أخری ید الإرهاب الجبان ضربت الشعب المصری العزیز”. وأردف “ثبت من جدید أن الإرهاب لا یفرق بین القیم الإلهیه و الانسانیه کما لا یفرق بین مکان و مکان، حتی إن کان المکان المستهدف مسجدا و دار العباده”. وقال “إننی أدین بشده هذا العمل الارهابی الرخیص، وأسال الله للشهداء الرحمه و للجرحی الشفاء العاجل”.

وحسب آخر إحصائية صدرت عن النيابة العامة المصرية مساء الجمعة، فإن “حادث تفجير المسجد، بمحافظة سيناء، نتج عنه استشهاد 235 شخصا وإصابة 109 أخرين”.