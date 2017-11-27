عضو بالائتلاف الوطني السوري يستقيل بسبب ضم منصة موسكو للمعارضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- على خلفية نتائج مؤتمر الرياض2 الذي انتهت أعماله نهاية الاسبوع الماضي، قدّم عضو في الائتلاف استقالته لأن الائتلاف وافق على مشاركة منصة موسكو في الوفد التفاوضية وهيئته المرجعية، و”تنازل عملياً عن شرط عدم وجود الأسد في المرحلة الانتقالية” وفق بيان استقالته.

وقال خالد الناصر إنه يستقيل لأن الائتلاف “قد فرّط بموقعه التمثيلي لقوى الثورة والمعارضة”، و”قبِل بمشاركة عناصر من النظام في الوفد التفاوضية وهيئته المرجعية”، ولأنه “تنازل عملياً عن شرط عدم وجود الأسد في المرحلة الانتقالية”، وأيضاً لأنه “قبِل بتقديم الدستور والانتخابات بما يجعل المرحلة الانتقالية نافلة”.

وفي تبرير أسباب استقالته قال “بدل أن يضيف الائتلاف إلى جهوده رفض الاحتلال الروسي كما فعل في جنيف 2 حين رفض الدور الإيراني انزلق إلى الاعتراف بالدول التي تحتل الأراضي السورية -بما فيها إيران- كدول ضامنة في اتفاقات خفض التصعيد التي جرت في مؤتمرات أستانة”.

وتابع “بدل أن يتمسك الائتلاف بما كفلته القرارات الدولية بكون وفد الهيئة العليا للمفاوضات هو جهة التفاوض عن قوى الثورة والمعارضة قبل بتواجد منصتي موسكو والقاهرة المصطنعتين ليقع في فخ دعوى توحيد المعارضة الذي كان يروج له الماكر دي مستورا ودولة الاحتلال الروسي”.

وأضاف “بدل التمسك بتراتبية مسار الحل السياسي وأولوية الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تشرف على بقية الخطوات تم قبول خطة دي ميستورا الخبيثة بتزامن السلال (المسارات) ليعطي المجال إلى الخطة الروسية التي قلبت الحل السياسي رأساً على عقب بالدعوة إلى ما سمته مؤتمر الشعوب السورية لوضع دستور تجري وفقه انتخابات يشترك فيها النظام والمعارضة”. وأردف “بدل أن تتم مساندة الهيئة العليا المنبثقة عن مؤتمر الرياض 1 في مساعيها لامتصاص زخم الهجمة الدولية الساعية لتمرير تلك التراجعات هرع الائتلاف لقبول الدعوة إلى مؤتمر الرياض 2 التي لم تتم عبر الهيئة العليا أصلاً بل وأقصت معظم أعضائها، وقبل أن يكون مشاركاً في تشكيل هيئة تفاوضية ضمت عناصر مرتبطة بالنظام وأخرى قابلة به تستطيع تعطيل أي قرار. ناهيك عن بيان متناقض يدعو لمفاوضات دون شروط ويرى أن كل شيء قابل للتفاوض بما فيها موقع رئيس الجمهورية أي أن رحيل بشار الأسد يصبح مطلباً وليس شرطاً”.

وحذّر الناصر من “مغبة التنازلات غير المجدية التي يتم تسويقها تحت دعوى الواقعية السياسية، وداعا أعضاء الائتلاف إلى البحث عن خيارات أخرى حقيقية للخلاص من نظام الإجرام وقوى الاحتلال” وفق تعبيره.