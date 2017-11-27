جينتيلوني: مستقبل أوروبا بافريقيا وإيطاليا المستثمر الثالث عالميا بالقارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-لواندا- نوه رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني الاثنين بأهمية القارة الافريقية على مستقبل أوروبا، مشيرا إلى أن بلاده هي المستثمر الأول في القارة السمراء على المستوى الأوروبي والثالث عالميا

ورأى جينتيلوني خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جمهورية أنغولا، جواو لورينسو، في لواندا “ان مستقبل اوروبا سيتقرر في افريقيا. هذا واضح جدا بالنسبة لنا، نحن الايطاليون. فالدور التاريخي للبحر المتوسط كان مفترق طرق للثقافات المختلفة”.

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية، الذي زار صباح الاثنين النصب التذكاري لأول رئيس لأنغولا بعد استقلالها عن البرتغال في عام 1975، أغوستينيو نيتو، “لقد أعجبت خلال زيارتي للضريح لعبارة لمؤسس دولة أنغولا، التي تذكِّر بأنّه كيف كانت أنغولا مفترق طرق للحضارات. إيطاليا تدرك تماما هذه الرسالة: فهي تعني من الناحية العملية ربط برامج التعاون التاريخية المشتركة بتحركات اقتصادية واستثمارات من القطاعين العام والخاص” في أوروبا

ولفت جينتيلوني إلى أن “التبادل التجاري بين إيطاليا وافريقيا يبلغ 34 مليار يورو، وبوسعه أن ينمو كثيرا. في العام الماضي إيطاليا استثمرت 12 مليار في أفريقيا، وهي المستثمر الثالث عالميا والأول أوروبيا”.