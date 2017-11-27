استمرار الانقسام الأوروبي بشأن استخدام مبيد الغليفوسات في الزراعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يعقد ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً أخيراً اليوم في بروكسل للبت في مسألة تمديد استخدام مبيد الأعشاب الضارة (غليفوسات) في الانتاج الزراعي، وسط انقسامات شديدة حول المدة التي يجب الاتفاق عليها قبل منعه نهائياً من التداول.

ولا يزال الخلاف قائماً منذ حوالي عامين حول مستقبل استعمال هذا المبيد الذي أظهرت تقارير علمية انها مسؤول عن الإصابة بالسرطان لدى المزارعين الذين استخدموه وشكوك بإمكانية تسببه بأضرار بالغة لدى المستهلكين.

وتريد المفوضية الأوروبية تمديد العمل باستخدام هذه المادة لمدة 5 سنوات بينما تعارضها في ذلك دول أخرى بينها إيطاليا وبلجيكا، التي ترى أنه لا يجب السماح باستخدام هذا المبيد لمدة تزيد عن ثلاثة أعوام.

وترى مصادر مطلعة أن مواقف الدول الأعضاء والمفوضية لم تتغير منذ جلسة التصويت السابقة في التاسع من الشهر الجاري والتي باءت بالفشل، ” ومع ذلك من الممكن التوصل إلى حل وسط”، حسب كلامها.

وكانت مصادر بلجيكية قد أكدت أن ممثل البلاد في الاجتماع لن يصوت لمدة تفوق الثلاثة أعوام، وقالت “نريد بناء تحالف مضاد لهذا المبيد مع باقي الدول التي تشاركنا الرأي”، حسب كلامه.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول، يعود للمفوضية الأوروبية اتخاذ القرار وهو أمر يخيف العديد من الدول، حسب نفس المصادر، إذ أن الجهاز التنفيذي الأوروبي كان إقترح مدة 10 سنوات في البداية قبل أن يخفضها إلى خمس.

ويتهم معارضو استخدام الغليفوسات المسؤولين الأوروبيين بالانصياع لـ”أوامر” الشركات الكبرى، وأغلبها في ألمانيا، التي تبحث عن “الربح بأي ثمن”.