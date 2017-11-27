مصادر: هيئة التفاوض بالمعارضة السورية تُحدد أعضاء وفدها لجنيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر في الائتلاف الوطني السوري إن الهيئة العليا للتفاوض التابعة للمعارضة السورية قد حددت أسماء الوفد التفاوضي ورئيساً وناطقاً رسمياً باسمها، وأشارت إلى أن هذه الأسماء تُمثّل غالبية التيارات والقوى والاتجاهات التي تتألف منها الهيئة العليا للتفاوض.

وقالت هذه المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن وفد هيئة التفاوض إلى جنيف، سيضم نصر الحريري رئيساً للوفد، خالد محاميد، جمال سليمان، هنادي أبو عرب، هادي البحرة، عبد الاحد اسطيفو، حواس خليل، صفوان عكاش، أليس مفرج، احمد العسراوي، فراس الخالدي، منير درويش، قاسم الخطيب، عمار النحاس، محمد الدهني، احمد العودة، ياسر عبد الرحيم، بسمة قضماني، طارق الكردي، مهند ديقان، سامي بيتنجانة، يوسف سلمان ويحيى العريضي كناطق رسمي باسم الهيئة التفاوضية.

وأوضحت المصادر أنه سيرافق هذه الهيئة وفد من التقنيين والمستشارين، لم يتم اعتماده بشكل نهائي.

ولم تُعلن الهيئة بشكل رسمي عن أسماء الوفد التفاوضي إلى مؤتمر جنيف.