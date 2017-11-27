البابا يلتقي رئيس جيش ميانمار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- صرح مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، غريغ بورك بأن البابا فرنسيس تحدث في لقاء خاص الاثنين مع رئيس الجيش في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي “دام حوالي ربع الساعة”، عن “المسؤولية الكبيرة لسلطات البلاد فى هذه المرحلة الانتقالية”، وجرى في أعقابه التبادل المعتاد للهدايا.

ووصل البابا صباح اليوم الاثنين إلى يانغون، في زيارة بابوية هي الأولى لميانمار، ضمن جولته الرسولية الخارجية الـ21 والثالثة لآسيا ، ينتقل بعدها في الثلاثين الجاري إلى بنغلاديش.

ومن المتوقع أن يشارك لاجئون ينتمون إلى الأقلية المسلمة الروهينغا في لقاء سيتم تنظيمه في دكا لمناسبة زيارة البابا فرنسيس لبنغلاديش.

وكان مدير دار الصحافة بالفاتيكان قذ ذكر في وقت سابق تعليقا على ما تردد إعلاميا بأن الكنيسة المحلية في ميانمار نصحت البابا بتجنب ذكر إسم أقلية “الروهينغا” خلال زيارته لميانمار لحساسية المسألة، بـ”إنّ الاب الاقدس يأخذ النصيحة على محمل الجد، لكننا سنرى معا ما سيفعله”.

وكان أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين قد رد بالايجاب حول إمكانية توجيه البابا دعوة للمجتمع الدولي لإيجاد حل لأزمة اللاجئين. وقال، في مقابلة مع إذاعة الفاتيكان لمناسبة هذه الزيارة، “اعتقد في النهاية أنَّ نداءه سيشكِّل دعوة من أجل حلٍّ ثابت لهذه المشاكل ولاسيما فيما يتعلَّق بولاية راخين في ميانمار واللاجئين الذين يعيشون هذا الوضع. حلٌّ دائم تسعى إليه جميع الأطراف بروح إنسانيّة ويأخذ بعين الاعتبار أيضًا أهميّة الحصول على الجنسيّة، عالمين أنَّ هذا الحل وحده بإمكانه أن يقدّم الثبات والسلام والنمو في تلك المنطقة وجميع مناطق النزاعات”.