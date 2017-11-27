ليبيا: السويحلي يلتقي سلامة ويسلمه تحفظات الأعلى للدولة على مقترح تعديل اتفاق الصخيرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبدالرحمن السويحلي، اليوم الإثنين المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لبحث “مستجدات خطة العمل الأممية حول ليبيا وتطورات مفاوضات تعديل الإتفاق السياسي الليبي”، الموقع في منتجع الصخيرات بالمغرب في نهاية عام 2015.

كما سلّم رئيس المجلس خلال اللقاء مع المبعوث الأممي “الرد التفصيلي للمجلس الأعلى للدولة على مقترح بعثة الأمم المتحدة لتعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الإتفاق السياسي، مُتضمنًا التحفظات والملاحظات ومقترح المجلس لتعديل مواد السلطة التنفيذية”. وكان مجلس النواب الليبي قد أقر مؤخرا مقترح بعثة الأمم المتحدة لتعديل الاتفاق السياسي.

وذكر بيان للأعلى للدولة أن “رئاسة المجلس أكدت على الموقف الرسمي للمجلس الأعلى للدولة بعد جلسته الأخيرة، الداعم لاستمرار العملية السياسية، والحريص على إنجاح مفاوضات تعديل الإتفاق السياسي بما يحقق توازنًا وشراكةً كاملة مع مجلس النواب، وبما يضمن إختيار مجلس رئاسة الدولة باتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة على قدم المساواة التامة بينهما وبحيث لا ينفرد أحدهما بحق الإختيار دون موافقة ومشاركة الطرف الآخر”.

ونقل البيان عن سلامة تجديد “إصرار الأمم المتحدة على ضرورة تيسير التوصل إلى صيغة توافقية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لتعديل الإتفاق السياسي دون إقصاءٍ أو تهميش، لإنهاء الإنقسام القائم وتوحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية قوية ترفع المعاناة عن الشعب الليبي”.

وجرى اللقاء بحضور النائب الثاني لرئيس الأعلى للدولة محمد معزب، ومقرر المجلس العجيلي أبوسديل، ورئيس لجنة تعديل الإتفاق السياسي موسى فرج، بالإضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الإعلامية بالمجلس، عبدالرحمن الشاطر، وعضو المجلس مسعود عبيد.