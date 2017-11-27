اسرائيل: حسن نصرالله يعتبر هدفًا في الحرب المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-قال الناطق العام بلسان الجيش الاسرائيلي رونن مانيليس. ان الأمين العام لتنظيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله “يعتبر هدفًا” في حرب مقبلة محتملة مع لبنان.

وقال في مؤتمر إيلات للإعلام “حسن نصرالله يعتبر هدفًا في الحرب المقبلة في لبنان. من الواضح ان مقتله سيؤثر على المعركة”.

وأضاف “جيش الدفاع يبذل جهودًا كبيرة ويقوم بتفعيل القوة بشكل علني وسري وذلك لإبعاد الحرب المقبلة، ولكن في نفس الوقت واضح أن الحرب ستكون مختلفة تمامًا في الطرف الثاني. القدرات الاستخبارية والعملياتية وقدرات المناورة والنيران ستحدد انه اذا كان صعبًا في إسرائيل سيكون أصعب بكثير في لبنان”.