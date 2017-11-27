وزير الزراعة البلجيكي يأسف لتمديد استخدام مبيد الغليفوسات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- عبر وزير الزراعة البلجيكي دونيس دو كارم، عن أسفه لقرار الدول الأوروبية تمديد استعمال مبيد الاعشاب الضارة (الغليفوسات) لمدة خمس سنوات قادمة.

جاء كلام دو كارم في أعقاب تصويت 18 دولة من الأعضاء في الاتحاد، خلال جلسة خاصة عقدت في بروكسل اليوم، على تمديد استعمال الغليفوسات، بينما صوتت 9 ضده، بما في ذلك بلجيكا.

وأشار الوزير البلجيكي إلى أن القرار جاء مخيباً للآمال، “خاصة وأنه لم يتضمن أي حديث عن استراتيجية خروج من الغليفوسات، ولم يخصص أي موازنة للبحث عن بدائل له”، حسب كلامه.

وأعرب عن مخاوفه من أن يتم تمديد المدة لفترة إضافية بعد خمس سنوات، الأمر الذي يشكل خطراً مستداماً على الصحة العامة.

وطالب الوزير السلطات الفيدرالية في البلاد البحث عن طرق من أجل تقنين وتخفيض استخدام الغليفوسات في البلاد من أجل استبداله تدريجياً بمستحضرات أقل خطراً على النباتات والانسان.

وكانت العديد من التقارير العلمية قد أكدت أن استعمال الغليفوسات يتسبب في إصابات بالسرطان لدى المزارعين الذين يستخدمونه وأيضاً لدى المستهلكين بسبب وجود جزئيات منه في الخضراوات والفواكه