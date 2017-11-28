وزير الخارجية الايطالي يستقبل الجمعة نظيره الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية أن وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة، مطلع كانون الاول/ديسمبر المقبل، في فيلا ماداما بالعاصمة روما.

وكان ألفانو قد أشار قبل يومين في مقابلة مع صحيفة إيطالية إلى أن حكومة بلاده “تدرك دور روسيا الفاعل على المستوى العالمي”، وكذلك “كمحاور، لا غنى عنه في أزمات البحر الأبيض المتوسط”.

وفي إجابة على سؤال حول اهتمام روسيا بالجنوب الليبي، نوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن “روسيا مثلنا، تتحدث إلى جميع الاطراف الليبية وتدعم عمل المبعوث الأممي غسان سلامه”. وأردف “لقد طورنا هذا العام حوارا مثمرا مع موسكو بشأن ليبيا، وليس ليبيا حصرا”، معلنا أن لقاء الجمعة مع لافروف سوف يستعرض تطورات هذا التعاون في اجتماع فيلا ماداما بالعاصمة روما

وتتزامن زيارة لافروف لروما مع إنطلاق النسخة الثالثة لمنتدى (حوارات المتوسط) الإيطالي، المقرر في الفترة من 30 الجاري إلى الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل.