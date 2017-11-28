حماس: رئيس الحركة بقطاع غزة يلتقي السفير السويسري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- إلتقى رئيس حركة (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار، بمكتبه في مدينة غزة الثلاثاء السفير السويسرى لدى فلسطين، جوليان توني.

وقالت حماس في بيان إن “السنوار أطلع السفير السويسري على آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية، والجهود التي بذلتها الحركة”.

كما “ناقش الجانبان العقبات التي تواجه المصالحة الفلسطينية وكيفية التغلب عليها، مؤكدين على عدم السماح لهذه العقبات بإيقاف مسار المصالحة”، وكذلك تم التأكيد- بحسب بيان حماس- “على أهمية إيجاد حل لقضية الموظفين، وعلى ضرورة الالتزام بما تم التوقيع عليه فيما يخص قضيتهم، محذرين من المخاطر المترتبة على عدم حل هذه القضية بشكل عادل”.

وكانت الحركة قد اعتبرت أن “دعوة حكومة الوفاق الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم وتكليف الوزراء بترتيب هذا الموضوع مخالفة لاتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011”. وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم أن “هذه الدعوة تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة”.

ولقد دعا مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الموظفين القدامى في قطاع غزة للعودة إلى اماكن عملهم بعد أن كانت الحكومة طلبت منهم الإستنكاف عن العمل في أواسط العام 2007 ردا، حينها، على سيطرة حماس على قطاع غزة. وأكد المجلس، في ختام اجتماعه في رام الله في وقت سابق الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله، “على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة”.

وليس من الواضح كيف سيؤثر هذا القرار على وضع المؤسسات في ضوء وجود عشرات الاف الموظفين الذين شغلتهم حركة (حماس) في مؤسسات السلطة بعد السيطرة على قطاع غزة.

وتنظر لجنة إدارية قانونية في وضع هؤلاء الموظفين ومن المتوقع أن تستكمل عملها في شهر شباط/فبراير المقبل.