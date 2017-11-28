وزير الداخلية الايطالي: الشمال الافريقي قد يصبح منصة لإطلاق الهجمات الارهابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الداخلية في الحكومة الايطالية ماركو مينّيتي الثلاثاء عن “خطر يتمثل في أن يكون الشمال الأفريقي ملاذا آمنا للإرهابيين، ليس فقط كنقطة عبور، بل منصة لإطلاق الهجمات” الإرهابية

وأضاف مينّيتي، خلال مراسم افتتاح العام الأكاديمي الجديد لكلية تدريب قوات الشرطة، “حتى البلقان مكان للتطرف، حيث أفرز عددا كبير من المقاتلين الأجانب”.

وحسب المسؤول الأمني الإيطالي، فإنه “بعد هزيمة داعش العسكرية” في العراق وسورية، “هناك خطر لا يمكن الاستهانة به، فهو خطر قوي جدا: المقاتلون الأجانب يفرون، يعودون إلى دولهم بصورة غير منظمة. نحن نواجه عودة الشتات العسكري الهارب عبر طرق سالكة نسبيا. أسهل هذه الطرق هي تدفقات الهجرة. أفريقيا والبلقان تبدوان طرقا سالكة”، ولهذا السبب “هناك حاجة إلى الحد الأقصى من التعاون الدولي”.