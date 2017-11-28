برلمانيون أوروبيون يطالبون بتضمين دول أعضاء بقائمة الملاذات الضريبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في الوقت الذي يستعد فيه وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي للإعلان عن لائحة بالدول التي تشكل ملاذات مالية لكبرى الشركات، طالب أعضاء مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي بضرورة عدم إهمال هذه الظاهرة داخل حدود الاتحاد.

ومن المقرر أن يعلن وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم يوم الخامس من الشهر القادم عن لائحة الملاذات المالية.

وتدعو مجموعة الخضر الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية من أجل عدم إهمال الملاذات المالية الموجودة داخل أوروبا، حيث “يجب أن يتم تبني لائحة تتمتع بالمصداقية والشفافية والموضوعية”، حسب كلام أعضاء المجموعة.

وتخشى مجموعة الخضر ومعها العديد من المنظمات غير الحكومية أن تعمد المفوضية إلى الرضوخ للضغوط السياسية و أن تسحب أسماء بعض الدول من اللائحة.

واعتبر النواب الأوروبيون أن ما يتم تداوله حالياً من أسماء دول يساهم سلفاً في تقويض المصداقية الأوروبية، إذ تم استبعاد العديد من الدول التي تشكل بالفعل ملاذات مالية.

وتساءل النواب عن سبب استبعاد دول مثل هولندا ومالطا ولوكسمبورغ وبريطانيا من هذه اللائحة، في الوقت الذي تنطبق عليها معايير الملاذات المالية.

واستند النواب في كلامهم على تقرير أصدرته مؤخراً منظمة (أوكسفام) غير الحكومية المعنية بشؤون التنمية، والتي أكدت أن هناك المعايير الأوروبية المقترحة تنطبق أيضاً على دول داخل الاتحاد.

وفي هذا الإطار، أكدت المفوضية أنها أجرت كثير من الاتصالات مع مختلف الحكومات والجهات المعنية من أجل تطبيق أقصى معايير الشفافية في إعداد هذه اللائحة. وقالت المتحدثة باسمها فانيسا موك “دخلنا في مرحلة حاسمة قبل اعلان هذه اللائحة”.

وقد كانت المفوضية والدول الأعضاء قد شرعت قبل عامين، على إثر عدة فضائح مالية، بالعمل من أجل تحسين مستوى التشريعات الضريبية في الدول الأعضاء لمنع تسرب أموال الضرائب المفترض تحصيلها عن الأرباح التي تجنيها كبرى الشركات المتعددة الجنسيات