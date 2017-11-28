جينتيلوني: أفريقيا أمام مفترق طرق، بين التحديات والفرص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أكرا- قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني الثلاثاء إن قارة “أفريقيا تقف على مفترق طرق، فهي من ناحية تواجه تحديات مختلفة، بدءا من عملية تثبيت المؤسسات السياسية ومكافحة الاتجار غير المشروع، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتنامي ظاهرة الإرهاب، ومن ناحية أخرى فهي قارة تمتلك فرصا استثنائية” من المنظور الاقتصادي.

وأضاف جينتيلوني، أثناء مداخلة في (مركز كوفي عنان الدولي للتدريب على عمليات حفظ السلام)، في أكرا، “إيطاليا تفرد أهمية خاصة لدولة غانا نظرا للممارسات الأفضل: فاستقرارها هيأ بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية. كما أن هناك تقدير من جانب ايطاليا لمساهمة غانا فى عمليات حفظ السلام” الدولية.

ويزور رئيس الحكومة الايطالية دولة غانا، ضمن جولة افريقية شملت تونس وأنغولا يختمها غدا الاربعاء بزيارة ساحل العاج