البابا من ميانمار: المصالحة الوطنية تتتقدم بالالتزام بالعدالة وحقوق الإنسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان- أكد البابا فرنسيس، مخاطبا لقاء جمع ممثلين عن سلطات ميانمار الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي في العاصمة نايبيداو، على أن “عملية بناء السلام والمصالحة الوطنية الصعبة يمكن أن تحقق تقدماً فقط من خلال الالتزام لصالح العدالة واحترام حقوق الإنسان”.

وذكر البابا في الكلمة، التي سبقها لقاء في القصر الرئاسي بالعاصمة مع مستشارة الدولة أوينغ سو كيي ووزير الخارجية، بأن “الحكماء والأنبياء قد أثنوا على مبدأ العدالة كأساس لسلام حقيقي ومستدام”. ولفت البابا، حسبما نقلت عنه إذاعة الفاتيكان أن “الحربين العالميتين أفضتا إلى تأسيس منظمة الأمم المتحدة وصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كأساس لجهود الجماعة الدولية في إحلال العدالة و السلام وحلّ الصراعات بواسطة الحوار لا بالقوة”. واعتبر البابا أن “حضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي يعكس رغبة ميانمار في الحفاظ على هذه المبادئ الأ”، مشدداً على “ضرورة أن يرتكز السلام في ميانمار الغد إلى احترام كرامة وحقوق كل فرد في المجتمع، واحترام هوية كل جماعة عرقية على أساس نظام ديمقراطي يسمح لكل شخص بأن يقدم إسهامه لصالح الخير العام”.

ولم يتضمن خطاب البابا إشارة مباشرة إلى وضع الاقلية المسلمة “الروهينغا”، كما أنه لم يذكرها بالإسم، حيث نصحه رجال الكنيسة المحليين بتجنب ذلك لحساسية المسألة ولتداعياتها المحتملة على الأقلية المسيحية في البلاد. وكان مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، غريغ بورك، قد أعلن في هذا الصدد “إنّ الاب الاقدس يأخذ النصيحة على محمل الجد، لكننا سنرى معا ما سيفعله”.

ونوهت إذاعة الفاتيكان، التي بثت النسخة العربية لخطاب البابا، بأن كلمة البابا “لم تخلُ من الإشارة إلى الدور الهام الذي ينبغي أن تلعبه الجماعات الدينية في هذا المجال مشيراً إلى أهمية ألا يُنظر إلى الاختلافات الدينية كمصدر للتفرقة والريبة لكن كدفعٍ للوحدة والتسامح”.

ومن المقرر أن يشارك لاجئون روهينغا في لقاء سيتم تنظيمه في دكا لمناسبة زيارة البابا فرنسيس لبنغلاديش، المحطة الاخيرة لزيارته الرسولية لآسيا، التي ستنتهي في الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل.