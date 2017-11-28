قيادة حماس في غزة تلتقي وفدا امنيا مصريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- التقت قيادة حركة (حماس) في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مع وفد المخابرات المصرية، الذي وصل غزة امس لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة.

وقالت الحركة في بيان تسلمته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “ناقش الجانبان ملفات المصالحة الفلسطينية، وأكدت الحركة على استمرارها في طريق المصالحة، معبرة عن تقديرها للرعاية المصرية ومتابعتها الحثيثة لتطبيق ما اتفق عليه”.

واضافت “أطلعت الحركة وفد المخابرات المصرية على الخطوات العملية التي اتخذتها لتسهيل قيام حكومة الوفاق بمسؤولياتها في قطاع غزة”.

وتابعت حماس منوهة بأنها إنها “شددت خلال اللقاء على موقفها من قضية الموظفين بمن فيهم المستنكفين والذين تم فصلهم على إثر الانقسام والذين تم توظيفهم بعد 14/6/2017، حيث يتوجب التعامل مع قضيتهم وفق ما نص عليه اتفاق القاهرة 2011، ومن خلال لجنة إدارية قانونية توافقية تؤخذ قراراتها بالتوافق”.

وأشارت إلى انها “أكدت على الوجوب بوفاء الحكومة بما نص عليه اتفاق القاهرة 2017 الذي يُلزم الحكومة دفع رواتب الموظفين كافة في قطاع غزة بدءاً من راتب شهر نوفمبر/تشرين ثاني”.

ولفتت الحركة إلى ان “الوفد المصري أكد أن مصر ملتزمة بالمتابعة الدقيقة والأمينة لعملية تطبيق اتفاق القاهرة”.

وحضر اللقاء رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ورئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار، فيما مثّل الوفد المصري كل من القنصل العام لجمهورية مصر العربية في فلسطين خالد سامي، واللواء في المخابرات المصرية همام أبوزيد.