الرئيس اللبناني في زيارة رسمية لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في لبنان أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيغادر بيروت قبل ظهر غد الاربعاء متوجها الى روما، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام، تلبية لدعوة من نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا، لإجراء “محادثات تتناول العلاقات اللبنانية – الايطالية وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما سيتطرق البحث الى التطورات الاخيرة في لبنان والمنطقة”.

وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام، ستتضمن زيارة عون، إضافة إلى الاجتماع بماتاريلا، لقاء مع كل من رئيس الوزراء باولو جينتيلوني وعددا من المسؤولين الايطاليين ومخاطبة منتدى حوارات المتوسط.

وكان وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو قد أعلن في وقت سابق أن “المنتدى، الذي سيشارك فيه الرئيس اللبناني، يهدف إلى توفير مكان للحوار والنقاش بوسعه قيادتنا إلى تجاوز الصراعات القائمة” في المنطقة. كما شدد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم النسخة الثالثة للمنتدى، المقرر في الفترة بين 30 الجاري والثاني من كانون الأول/ديسمبر، على أنه “في الشأن اللبناني، إيطاليا أعربت عن وجهة نظر مستمدة من فكرة أن استقرار لبنان هو أمر حاسم لتحقيق الاستقرار الشامل للمنطقة”.