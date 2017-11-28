رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط يبحث التعاون المشترك مع وزير البترول المصري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، خلال زيارته للقاهرة مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق المُلا.

‏‎وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أن الاجتماع، الذي جاء في إطار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك، تناول “مناقشة الاحتياجات الفنية لقطاع النفط الليبي والتي قد تساهم فيها الشركات التابعة لوزارة البترول المصرية كمشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية من شبكات نفط وغاز وصيانة وإنشاء خزانات جديدة بالإضافة إلى الخدمات الفنية والخدمات المساعدة والتدريب و التأهيل الفني المتخصص والمؤتمرات والمعارض”.

‏‎ونقل البيان تأكيد “المُلا على البعد الاستراتيجي للعلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين واستعداد قطاع البترول المصري في المساهمة في اعادة تأهيل منشآت النفط و الغاز في ليبيا”.

وكان صنع الله قد أصدر القرار رقم 67 لسنة 2017 بتاريخ 16 نيسان/ابريل الماضي بشأن تشكيل لجنة لدراسة أوجه التعاون المشترك مع قطاع النفط والغاز المصري وذلك برئاسة عضو مجلس إدارة المؤسسة، جاد الله العوكلي. ‏‎كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجان الفنية المتخصصة من الجانبين الليبي والمصري لمتابعة ذلك في شهر كانون الثاني/يناير القادم