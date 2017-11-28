تاياني: رسالتي للقمة الأوروبية – الأفريقية وضع الديمقراطية كأساس للتنمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أبيدجان – بروكسل – أكد رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني عل أن الحكم الرشيد لا يمكن أن يقوم إلا على أساس الديمقراطية.

وكان تاياني يتحدث اليوم في ختام لقاء الجمعيات البرلمانية الأوروبية – الأفريقية في أبيدجان ، والذي يقام على هامش أعمال قمة أوروبا – أفريقيا التي ستنطلق يوم غد في عاصمة ساحل العاج.

وشدد تاياني على أن رسالته للقمة غداً ستكمن في الدعوة إلى تعزيز الديمقراطية كأساس لأي عملية تطور وتنمية، مشيراً إلى أن العلاقات بين أوروبا وأفريقيا يجب أن تنطلق من هذا المنظور وأن تكون أوسع طيفاً وأكثر ديناميكية.

وعبر عن قناعته بوجود أولويات مشتركة تشكل عوامل حاسمة في تحرك المسؤولين في القارتين، وقال “يتعين الاستثمار في أدوات مبتكرة تؤدي إلى تأثير مباشر على حياة الناس، كما يجب تشجيع الاستثمارات في أفريقيا عن طريق الدبلوماسية الاقتصادية الأوروبية”.

وتطرق تاياني في كلامه أيضاً إلى مسألة حقوق الانسان في أفريقيا، منتهزاً الفرصة لتوجيه إدانة شديد لعودة شكل من أشكال الرق في ليبيا، وقال “من المؤكد أن هذا الأمر موجود في أماكن أخرى من القارة وليس في ليبيا فقط”، على حد تعبيره.

وأشار تاياني إلى أن قمة الغد تشكل بداية لعلاقة جديدة بين الأوروبيين والأفارقة مبنية على الشراكة والندية، وقال “بوصفنا برلمانيين علينا أن نؤدي دورنا في ممارسة التدقيق على السلطة التنفيذية”.

وكان المشاركون في اللقاء البرلماني الأوروبي – الأفريقي قد وقعوا إعلاناً مشتركاً يؤكد على دور البرلمانات الوطنية في إرساء الديمقراطية وتطوير العلاقة بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي.

هذا ومن المقرر أن يبحث زعماء الدول الأوروبية والأفريقية غداً وبعد غد في أبيدجان مسائل تتعلق بتعزيز التعاون والاستثمارات في مجالات الطاقة والتربية والاقتصاد والتنمية وتأهيل الشباب ومحاربة الإرهاب والهجرة.

ولكن وضع المهاجرين الأفارقة في ليبيا خصوصاً سيحتل حيزاً هاماً من المناقشات، خاصة في ظل إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته إطلاق مبادرة أوروبية بشأن ليبيا.