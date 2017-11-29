مفوض أوروبي يلمح لإمكانية حدوث تقدم بمفاوضات بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ألمح المفوض الأوروبي المكلف شؤون الزارعة فيل هوغن، إلى إمكانية حدوث تقدم في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي كلام المفوض ليعزز القناعات بأن الطرفين الأوروبي و البريطاني على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن التسوية المالية لبريكست، يقضي بأن تدفع لندن مبلغ يتراوح ما بين 45 و55 مليار يورو للأوروبيين كبدل مساهماتها في الموازنة الأوروبية.

وبالرغم من أن رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه، نفى التوصل إلى اتفاق، واصفاً ما تردد من أنباء بـ”الشائعات”، إلا أن المفوض هوغن، أشار في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل اليوم، إلى أن العرض البريطاني يقترب كثيراً من التطلعات الأوروبية.

وأثار المفوض الأوروبي بشكل خاص إلى مسألة الحدود بين إيرلندا وايرلندا الشمالية، منوهاً بأن أي اتفاق قادم بهذا الشأن مع البريطانيين يجب أن يحصل على موافقة جميع الدول الـ27 بالإجماع، بما في ذلك إيرلندا.

ويقر الطرف الأوروبي بحدوث تقدم طفيف خلال الجولات السابقة في مجال حقوق المواطنين، ولكنه لا زال ينتظر مزيداً من التفاصيل والإيضاحات من الطرف البريطاني بشأن إيرلندا، “فلا أحد في أوروبا يريد رؤية عودة الحدود الفعلية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا”، عل حد قوله.

وعبر هوغن عن أمله أن تتقدم الأمور خلال الأيام القليلة القادمة، أي قبل القمة الأوروبية المقررة منتصف الشهر القادم، حيث “يعرف البريطانيون ما يتوجب عليهم فعله”، حسب تعبيره.

وشدد المسؤول الأوروبي على رغبة الاتحاد في التوصل إلى إتفاق يضمن خروج منظم لبريطانيا من التكتل الموحد، لضمان المصالح الصناعية والاقتصادية والتجارية والزراعية للطرفين.

إلى ذلك، تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الأوروبي والبريطاني حول بريكست في بروكسل يوم الاثنين القادم، حيث سيتمحور النقاش على المسائل الثلاثة العالقة وهي حقوق المواطنين، التسوية المالية وإيرلندا.

وتشترط الدول والمؤسسات الأوروبية أن يتم تحقيق تقدم كاف في الملفات الثلاثة ليصار إلى إعطاء ضوء أخضر لميشيل بارنييه للشروع بالتفاوض حول مرحلة انتقالية وشراكة مستقبلية بعد أن تصبح بريطانيا دولة جارة للاتحاد ما بعد 29 آذار/مارس 2019.