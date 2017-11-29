تكتل سوري معارض يُطالب مصر بإقناع النظام فك الحصار على ريف دمشق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالبت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي الحكومة المصرية للتحرك لإقناع النظام السوري وقف حصاره على ريف دمشق الشرقي، وإلزامه باتفاق تخفيف التصعيد، على الرغم من أن مصر ليست من الدول الراعية للاتفاق الذي تضمنه روسيا وتركيا وإيران.

ورداً على فرض قوات النظام السوري والميليشيات التابعة والمتحالفة معها حصاراً خانقاً على الغوطة الشرقية في ريف دمشق الشرقي منذ ثلاثة أشهر، وحصار ما يبلغ نحو 350 ألفاً، وهي إحدى معاقل المعارضة المسلحة المصنفة بالمعتدلة وشاركت في جولات أستانا، دعت الهيئة الحكومة المصرية للتدخل من أجل “إنقاذ الموقف” وإلزام النظام باتفاق تخفيف التصعيد، وكذلك السعي الجاد مع روسيا لتكون ضامناً فاعلاً وليس شريكاً بالقتل، لأن الذي يحصل – وفق الهيئة – “سجل انهياراً كاملاً لهذا الاتفاق الذي عوَّل عليه سكان الغوطة الكثير وكذلك المجتمع السوري من أجل فتح بوابة الحل السياسي ووضعها بالمسار الصحيح”.

وقالت الهيئة “في هذا الوقت بالذات تعيش الغوطة والبلدات التابعة لها حالةً مزريةً إنسانياً نتيجة نقص المواد الغذائية والمستلزمات الطبية التي نفذت من المشافي وخاصةً للحالات الحرجة، وأسفرت عن وفاة 397 مدنياً قضوا جوعاً وعدداً من الأطفال نتيجة سوء التغذية”.

وأضافت “إن الحصار القاتل المفروض على الغوطة خرج بالكامل عن الاتفاق الذي تم مؤخراً بين الفصائل وروسيا، الذي تضمن في أهم بنوده فك الحصار المطبق عليها منذ ثلاث سنوات، وإدخال المساعدات الإنسانية انسجاماً مع القرار الأممي 2254 في بنوده 12/ 13/ 14، علماً أن قوافل المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتحدة بعد الاتفاق لم يدخل منها إلا الجزء اليسير”.