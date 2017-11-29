إيطاليا: ألفانو يلتقي معيتيق الخميس على هامش أعمال منتدى المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يلتقي وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو، يوم غد الخميس في روما، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق.

ويأتي اللقاء على هامش أعمال النسخة الثالثة لمنتدى (حوارات المتوسط) الذي ستستضيفه العاصمة الإيطالية خلال الايام الثلاث المقبلة.

وكان ألفانو قد أشار مؤخرا في مقابلة أجرتها معه صحيفة محلية إلى أنه سيناقش مع معيتيق “خارطة الطريق” المعلنة من جانب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، والتي “تحظى بالدعم الايطالي”، نظرا “لعدم وجود بدائل للتفاوض أو طرق عسكرية مختصرة” لتجاوز الأزمة بين الفرقاء الليبيين.